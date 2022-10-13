В Кузбассе пропала молодая девушка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове пропала без вести 17-летняя Кристина Дмитриевна Ивонина. Девушка не выходит на связь уже почти неделю.

Местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 8 октября, сообщается в ориентировке, которая размещена в соцсетях волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Девушка высокого роста (170 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, зелено-карие глаза. Она была одета в бежевую куртку, синие джинсы, черные ботинки и синий шарф. С собой была черная сумка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.