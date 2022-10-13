Поезд Деда Мороза прибудет в города Кузбасса в конце ноября

Фото: Поезд Деда Моороза / ВКонтакте

В ноябре в Кузбасс приедет поезд Деда Мороза, он сделает стоянки в нескольких городах. Расписание опубликовано на сайте проекта.

Маршрут поезда Деда Мороза включает более 100 российских городов, в том числе населенные пункты Кемеровской области. Так, 21 ноября главный волшебник страны посетит Новокузнецк (с 9.10 до 15.00), Прокопьевск (с 16.30 до 18.10), Белово (20.45 - 21.45) и Ленинск-Кузнецкий (22.42 - 00.42), 22 ноября побывает в Юрге (8.30 - 9.35), а 23 ноября проведет праздник в Тайге (11.00 - 12.20) и Кемерове (16.20 - 22.27).

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои организуют для детей игры, спектакли и квесты. Также юные кузбассовцы смогут получить сладкий подарок и попить чай в вагоне-ресторане. Продажа билетов начнется за 30 дней до приезда поезда.