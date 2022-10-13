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Общество13 октября 2022 4:24

«Работы в графике»: и.о. главы Кемерова рассказал о ходе реконструкции парка Жукова

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Реконструкция парка Победы имени Жукова идет по графику. Об этом сообщил и.о. главы Кемерова Дмитрий Анисимов.

Градоначальник обсудил ход работы на выездном штабе с главой правительства Кузбасса Ильей Середюком. По словам Дмитрия Анисимова, уже практически завершено устройство стелы «Город трудовой доблести»: наверху смонтирован герб города, продолжается облицовка (она выполнена на 80%).

В самом парке завершается благоустройство территории. Сформированы основные локации, смонтировано освещение, отреставрированы все памятники, сейчас восстанавливают постаменты. Также продолжается ремонт сцены, трибун и спуска к воде.