«Работы в графике»: и.о. главы Кемерова рассказал о ходе реконструкции парка Жукова

Фото: администрация г. Кемерово

Реконструкция парка Победы имени Жукова идет по графику. Об этом сообщил и.о. главы Кемерова Дмитрий Анисимов.

Градоначальник обсудил ход работы на выездном штабе с главой правительства Кузбасса Ильей Середюком. По словам Дмитрия Анисимова, уже практически завершено устройство стелы «Город трудовой доблести»: наверху смонтирован герб города, продолжается облицовка (она выполнена на 80%).

В самом парке завершается благоустройство территории. Сформированы основные локации, смонтировано освещение, отреставрированы все памятники, сейчас восстанавливают постаменты. Также продолжается ремонт сцены, трибун и спуска к воде.