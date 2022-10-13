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Общество13 октября 2022 4:57

В Таштаголе впервые за 30 лет заработает взлетно-посадочная полоса

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал аэропорт Новокузнецка

Фото: телеграм-канал аэропорт Новокузнецка

Таштагольский аэропорт, расположенный недалеко от горнолыжного курорта «Шерегеш» начнет принимать самолеты. Об этом сообщили в аэропорту Новокузнецка.

В предстоящую субботу с взлетно-посадочной полосы в Таштаголе состоится первый полет за последние 30 лет.

- 15 октября площадка начнет принимать самолеты малой авиации. Пилоты из Омска, Новосибирска и Красноярска прилетят на небольших, но надежных самолетах, - сказано в сообщении.

Напомним, что в последние годы аэропорт Таштагола использовался только для вертолетов, курсирующих в отдаленные поселки.