В Таштаголе впервые за 30 лет заработает взлетно-посадочная полоса

Фото: телеграм-канал аэропорт Новокузнецка

Таштагольский аэропорт, расположенный недалеко от горнолыжного курорта «Шерегеш» начнет принимать самолеты. Об этом сообщили в аэропорту Новокузнецка.

В предстоящую субботу с взлетно-посадочной полосы в Таштаголе состоится первый полет за последние 30 лет.

- 15 октября площадка начнет принимать самолеты малой авиации. Пилоты из Омска, Новосибирска и Красноярска прилетят на небольших, но надежных самолетах, - сказано в сообщении.

Напомним, что в последние годы аэропорт Таштагола использовался только для вертолетов, курсирующих в отдаленные поселки.