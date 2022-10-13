Прокопчане собрали более 700 кг гуманитарного груза для мобилизованных из Кузбасса

Фото: АПК.

За две недели жители Прокопьевска, предприниматели, представители общественных организаций для мобилизованных кузбассовцев собрали 170 коробок теплых вещей, продуктов и предметов личной гигиены общим весом более 700 кг. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, 20 комплектов зимней одежды (куртки, штаны, жилеты, перчатки, шапки) в пункт сбора гуманитарного груза принесли первичная ветеранская организация и работники Локомотивного депо станции «Прокопьевск». Для бойцов носки, рукавицы, перчатки, пояса и шарфы из натуральной шерсти связали активистки общественной организации ветеранов Прокопьевска.

Работники культуры закупили для мобилизованных балаклавы, перчатки, защитные очки, шерстяные носки, шарфы и наколенники. Бойцам от детей в посылки также вложили письма. Воспитанники творческих объединений Детской школы искусств написали бойцам свои пожелания.

Сбор гуманитарного груза продолжается. Помимо одежды можно приносить предметы личной гигиены, письменные принадлежности, продукты. Также принимают аптечные товары, кнопочные сотовые телефоны (без камеры и выхода в интернет) и посуду из небьющихся материалов.

В Прокопьевске сбор вещей производится в Центре социального обслуживания населения по адресам:

- ул. Луначарского, 10, тел.: 8 (3846) 61-47-39;

- ул. Ноградская, 10, тел.: 8 (3846) 62-09-73.

Адреса в других городах и районах можно уточнить в местных администрациях.