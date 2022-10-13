Участок автомобильной дороги в Кузбассе временно перекроют для проезда

Фото: АПК.

При строительстве автомобильной дороги «Северо-западный обход города Кемерово» 17 октября будут проводиться буровзрывные работы. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В связи с этим введут временные ограничения движения транспорта на 29-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. Три взрыва произведут с 11.00 до 17.00. Каждый раз на период от 30 минут до 1 часа будет перекрываться указанный участок автомобильной дороги.

Отмечено, что движение автотранспортных средств будет разрешено между взрывами.