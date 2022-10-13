В Кузбассе без вести пропал 64-летний мужчина

Фото: ВКонтакте/la_kemerovskaya.

В Киселевске ищут 64-летнего Алексея Зорина. С 2 октября 2022 года его местонахождении неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 165 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы отсутствуют, карие глаза. Он был одет в бежевую куртку, черные брюки, черную шапку. Был обут в черные ботинки.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.