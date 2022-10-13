Жители Кузбасса выберут населенные пункты, где в 2023 году появится мобильная связь 4G.

Кузбассовцы выберут населенные пункты, где в 2023 году появится мобильная связь 4G. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, голосование за населенные пункты для жителей региона на портале Госуслуг. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября, по почте письма будут принимать до 26 ноября. Результаты разместят на портале Госуслуг не позднее 26 декабря.

Отдать свой голос можно только один раз за один населенный пункт. Проголосовать можно за малые населенные пункты (где живет от 100 до 500 человек включительно), в которых отсутствует устойчивая сотовая связь.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) будут строить базовые станции в выбранных поселках. 25 населенных пунктов Кузбасса обеспечено мобильной связью в 2021 году по проекту УЦН 2.0. В 11 населенных пунктах региона планируется организовать предоставление услуг сотовой связи в текущем году.