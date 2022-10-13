В Кузбассе мужчина отсудил у родственника 600 тысяч рублей за полученную травму

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В Кузбассе судебные приставы взыскали в пользу травмированного юргинца компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчина поссорился с братом своей гражданской жены, и тот ударил его тупым предметом по ногам. В результате юргинец получил травму и не мог вести полноценную жизнь более трех недель. Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с родственника.

В суде нападавший был признан виновным по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили три года лишения свободы условно, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника в банке, постановление об обращении взыскания на его заработную плату и о взыскании исполнительского сбора в размере 42 тыс. руб. Кроме того, мужчине ограничили выезд за границу. После этого должник выплатил все деньги.