В Кузбассе открыли еще два современных фельдшерско-акушерских пункта

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Современные ФАПы открылись в селах Поперечное и Верх-Тайменка Юргинского муниципального округа. Теперь 900 жителей получают качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в регионе продолжают реализовывать программу модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

В новых ФАПах есть все для оказания плановой и экстренной медпомощи. Для привлечения к работе молодых специалистов в Кузбассе действует программа «Земский фельдшер», по которой в 2021 году были трудоустроены 47 профессионалов.