В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах 14 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 14 октября, в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах в рамках Единого дня безопасности. Об этом рассказали в городской госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на соблюдение правил перевозки детей, остановки и стоянки автомобилей, проезда перекрестков, предоставления преимущества в движении пешеходам, а также выявлять нетрезвых водителей.

Автомобилистов призывают уделять внимание детям на дорогах. Водителям следует заранее снижать скорость рядом с детскими садами и школами, а также при подъезде к пешеходным переходам и во дворах.