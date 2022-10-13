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Общество13 октября 2022 10:18

В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах 14 октября

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах 14 октября.

В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах 14 октября.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 14 октября, в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах в рамках Единого дня безопасности. Об этом рассказали в городской госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на соблюдение правил перевозки детей, остановки и стоянки автомобилей, проезда перекрестков, предоставления преимущества в движении пешеходам, а также выявлять нетрезвых водителей.

Автомобилистов призывают уделять внимание детям на дорогах. Водителям следует заранее снижать скорость рядом с детскими садами и школами, а также при подъезде к пешеходным переходам и во дворах.