В Кузбассе капитально ремонтируют девять дошкольных учреждений

Фото: АПК.

По губернаторской программе «Мой новый детский сад» в Кузбассе капитально ремонтируют девять учреждений. Работы по реновации сразу двух детских садов идут в Кемеровском округе и Междуреченске, по одному дошкольному учреждению обновляют в Белове, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Тисульском округе.

- В рамках проекта «Мой новый детский сад» мы будем полностью обновлять детсады: капитально ремонтировать здания, переоснащать их самым современным оборудованием. Причем активное участие в проекте от выбора учреждения до дизайна принимают родители и педагоги, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Специалисты института «Кузбасспроект» разработали специальный брендбук программы «Мой новый детский сад» для современного оформления зданий с учетом культуры, истории и традиций Кузнецкой земли. При детсаде № 10 «Чайка» в Междуреченске откроется игровая площадка «Космодром детства» для тематических занятий.