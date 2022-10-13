Каждый второй житель Кемерова поддерживает отмену новогодних мероприятий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый второй кемеровчанин считает, что нужно отказаться от общественных мероприятий на Новый год - это 51%. Соответствующее исследование провели аналитики портала SuperJob.

Согласно данным специалистов, за отмену подобных гуляний чаще высказывались женщины (57%), чем мужчины (47%). Эксперты также выяснили, что четверо из десяти работодателей собираются проводить новогодние корпоративы.

Отмечать праздник на работе планируют 17% опрошенных. Столько же хотят провести гуляние в ресторане, а 1% сообщил о желании выехать за город.