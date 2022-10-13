В Кемерове на все выходные закроют движение на участке Комсомольского проспекта

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях закроют для движения транспорта участок Комсомольского проспекта в районе кольца на проспекте Химиков. Об этом сообщает администрация города.

Так, будет запрещено движение на пересечении пр. Химиков - пр. Комсомольский с 20.00 пятницы, 14 октября, и до 6.00 понедельника, 17 октября. Объезд для транспорта возможен через проспекты Восточный, Химиков и Южный проезд.

На время ограничения движения изменится путь следования автобусов и троллейбусов.

Автобусы маршрутов №№3, 5т, 8, 16т, 40т, 77, 81, 82, 87, 111, 126, 279э будут следовать через пр. Комсомольский, Южный проезд, пр. Восточный, пр. Химиков.

Троллейбусы маршрута № 4 «Азот» – д.п. «Комсомольский» пойдут через пр. Химиков, бульвар Строителей, ул. Марковцева, пр. Комсомольский, д.п. «Комсомольский» в прямом и обратном направлении.

Оперативную информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить в УЕЗТУ по многоканальному телефону 57-46-57, ежедневно с 07.00 до 23.00.