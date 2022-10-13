Современное оборудование для школ Горловки приобретено на средства, собранные жителями Кузбасса

Современное оборудование для школ Горловки приобретено на средства, собранные кузбассовцами. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Впервые за много лет в несколько школ Горловки поступило современное учебное оборудование:
- 55 компьютеров;
- 55 универсальных принтеров с дополнительными комплектами расходных материалов.
Также отправили 1 200 наборов для первоклассников, почти 23 тысячи учебников на русском языке по разным предметам.
Кроме того эти на эти средства приобрели билеты для семей с детьми (61 человек), которые приезжали на отдых в санаторий «Борисовский».
Напомним, в Кузбассе продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. Кузбассовцы собрали на сегодняшний день сумму в 33 млн 216 тыс. 166 рублей. Из этой суммы вложено 14 млн 466 тыс. 223 рубля на социальную поддержку детей и семей с детьми. Оставшиеся средства направят на оснащение детсадов и медицинских учреждений.
Отметим, что в Кузбассе сбор организовали в середине июля по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:
Краткое наименование: АНО «АИСП»
ИНН 4205407740
Счет 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счет 30101810200000000612
Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».
Также перечисление можно сделать по QR-коду.
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