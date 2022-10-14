В Кузбассе водителя и пассажира, убегавших от полиции, арестовали на 12 суток

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В Новокузнецке водителя и пассажира иномарки, задержанных в результате погони, арестовали на 12 суток. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел накануне около 23:00. Инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль Toyota RAV4, проходивший по ориентировке, однако водитель кроссовера проигнорировал требования полицейских и увеличил скорость. Началась погоня. Вскоре нарушитель не справился с управлением и съехал на бордюр. Водитель и его пассажир вели себя агрессивно, пытались вырваться и убежать от сотрудников полиции.

Мужчин задержали. Оказалось, что оба они жители Киселевска. 31-летний водитель имеет судимости за нетрезвое вождение, кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, ранее он уже был лишен водительских прав за нетрезвую езду. При задержании мужчина утверждал, будто управлял иномаркой не он, а его друг.

В отношении водителя сотрудники полиции составили 23 протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения на проезжей части, неиспользование ремня безопасности, управление транспортом без водительского удостоверения и полиса автострахования, а также за другие правонарушения.

Кроме того, водитель и пассажир были привлечены к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Собранные сотрудниками ГИБДД материалы были рассмотрены в суде, который назначил каждому из нарушителей наказание в виде 12 суток административного ареста.