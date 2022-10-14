В Кузбассе снижается заболеваемость ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В период с 3 по 9 октября в регионе было зарегистрировано 13,3 тысячи заболевших - неделей ранее было 15,4 тысячи.

По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ на 5,6% ниже эпидемического порога.

В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов специалисты исследовали клинический материал от 59 больных. Этиологический фактор был установлен в 20 случаях - все они обусловлены негриппозными вирусами.