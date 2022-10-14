На юге Кузбасса произошло землетрясение

Ночью в Кузбассе было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"

Согласно данным, подземные толчки зафиксировали в 2.18 по местному времени. Координаты сейсмособытия 53.11 градуса северной широты и 87.61 градусов восточной долготы - это в районе поселка Каз в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясения составила 2,4.

Сейсмособытие носило природный характер - в сводке оно обозначено как «earthquake».