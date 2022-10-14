В Кузбассе машинист через суд добился восстановления в должности

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске машинист тепловоза транспортной компании добился восстановления в должности после незаконного увольнения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Мужчина должен был пройти курсы в связи в новыми условиями работы, однако работодатель не включил его в списки обучаемых. Машинист приступил к выполнению своих обязанностей, но был отстранен от работы в связи с нарушениями требований охраны труда. Мужчина обратился в суд. Там приказ об увольнении признали незаконным и обязали работодателя восстановить машиниста в должности.

Судебный пристав ознакомил руководителя предприятия с материалами исполнительного производства и предупредил об уголовной ответственности (статья 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). После чего житель Анжеро-Судженска смог вернуться на работу.