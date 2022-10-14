В Кузбассе мужчина ответит в суде за смерть сына-подростка по неосторожности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 35-летний житель города Таштагола, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности сыну-подростку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в июле 2022 года после тушения пожара в частном жилом доме в Таштаголе обнаружили тело 14-летнего подростка. Мальчик гостил у отца в период летних каникул. В дневное время отец с родственниками употреблял алкоголь. А также мужчина топил печь в бане, которая пристроена к жилищу. Ночью кузбассовец ушел провожать гостя, сын спал.

Позже мужчине позвонил сосед и сказал, что его дом горит. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и нашли тело мальчика. Причиной смерти подростка стало отравление продуктами горения. Пожарно-техническая экспертиза установила, что причиной возгорания явилась эксплуатация печи, имеющей повреждения. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.