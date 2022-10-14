Губернатор Кузбасса: образование должно стать основным драйвером развития технологий

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса провел заседание комиссии Госсовета РФ по энергетике, где обсудили подготовку кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сергей Цивилев отметил, что образование должно стать основным драйвером развития технологий. Активно взаимодействуют с предприятиями вузы Кузбасса. А также встречи со школьниками старших классов, экскурсии на предприятия организуют угольные компании региона.

Кроме того, глава региона добавил, что введена программа трудовой мобилизации в Кузбассе. Так, вакансии, которые временно освободили мобилизованные жители, займут студенты профильных вузов и ссузов.