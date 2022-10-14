Губернатор Кузбасса поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В этой сфере на территории региона задействовано около 20 тысяч специалистов - от строителей до работников профильных предприятий. Глава региона отметил, несмотря на трудности в условиях нынешних реалий, с задачей обеспечения комфортного и безопасного передвижения по автомобильным дорогам, дорожники успешно справляются. Так, по качеству автодорог Кузбасс вошел в ТОП-10 российских регионов.

Глава региона поблагодарил работников дорожной отрасли за их нелегкий труд. А также пожелал успехов в работе, счастья и благополучия.