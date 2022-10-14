Президент РФ наградил трех кузбассовцев за вклад в развитие физкультуры

Три кузбассовца получили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В тексте документа сказано, что жители Кузбасса удостоены награды за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

Почетное звание присвоено тренеру СШОР № 3 Кемерова Полине Андреевой, тренеру СШОР Кузбасса по зимним видам спорта Петру Ганцеву, а также тренеру СШОР Кузбасса по легкой атлетике имени В.А. Савенкова Людмиле Ермишиной.