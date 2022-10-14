Синоптики объяснили причину появления тумана в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Мария КОЛОСОВА

Сегодня утром Кемерово окутал густой туман, при этом жители Центрального района еще и почувствовали в воздухе неприятный запах. Однако, по словам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, это был обычный осенний туман.

Метеорологи пояснили, что сегодняшний туман был смешанного типа: радиационный и адвективный. Впрочем, слово радиационный никак не связано с радиацией или распадом атомов. Так туманы называют из-за радиационного охлаждения земной поверхности. Происходит процесс выхолаживания земли, и при сопутствующих погодных условиях ухудшается видимость. А адвективные туманы образуются при затоке теплого воздуха над более холодной поверхностью.

- Туманы для осени вполне обычное явление. Учитывая разницу температур дневных и ночных, влажность и осенние процессы природы, по области стали чаще появляться туманы, - пояснили в Кемеровском гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что сегодня в 6.10 видимость на метеостанции в Новостройке составляла 500 метров, в 06.20 - 200 метров, спустя 10 минут - снова 500 метров, а с 7.10 туман начал постепенно рассеиваться. Появлению тумана способствовали погодные условия: наблюдалась повышенная влажность (98%), слабый ветер, отсутствие осадков и понизившейся до +1... -2 градусов температура воздуха.

По прогнозам, в ближайшие дни ожидается хорошая солнечная погода, без осадков, но при этом снова возможны туманы. С понедельника в Кузбассе начнется понижение температуры, пойдут дожди с мокрым снегом.