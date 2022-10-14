Клиенты Россельхозбанка могут совершать сделки с юанем на валютном рынке Московской Биржи

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк открыл для клиентов брокерского обслуживания доступ к паре CNY/RUB (юань - рубль). Теперь на Валютном рынке Московской Биржи клиенты могут совершать сделки с инструментами:

- CNYRUB_TOD с 10.00 до 11.45 по МСК с расчетами «сегодня» (ТОD);

- CNYRUB_TOM с 10.00 до 19.00 по МСК с расчетами «завтра» (ТОМ).

- В течение последних пяти месяцев наблюдается устойчивая тенденция роста объемов торгов в паре рубль/юань и перетока ликвидности из евро и доллара. Валютные пары доступны всем клиентам РСХБ без каких-либо ограничений, самый удобный способ ими торговать – в мобильном приложении РСХБ-БРОКЕР. С 17 октября мы планируем обеспечить возможность совершения маржинальных сделок с юанем, - отметил начальник Управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

По его словам, на долговом рынке сейчас формируется сегмент корпоративных облигаций, номинированных в юане. Успехи дебютных выпусков облигаций Металлоинвеста, Русала, Полюса, Роснефти показывают высокую потребность клиентов банка в инструментах в юанях. Аналитик подчеркивает, что эта тенденция сохранится и в будущем, равно как и расширение линейки инвестиционных инструментов.

Также клиентам Россельхозбанка доступны накопительные счета, номинированные в юанях.

Партнерский материал.

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