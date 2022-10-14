В Кузбассе лесоруб случайно убил своего напарника

Фото: СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе перед судом предстанет 31-летний житель Кемеровского района, который случайно убил своего напарника. Об этом рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Мужчина вместе со своим 25-летнем напарником в августе этого года валили сосны по просьбе знакомого. Во время работ житель Кемеровского района не убедился, что в опасной зоне есть человек, и в итоге спиленный им ствол упал на его напарника. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось – от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Обвиняемый со следствием не сотрудничал, свою вину не признал. Сейчас дело передано в суд.