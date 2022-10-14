В субботу в Кемерове будет открыт новый участок улицы Пролетарской

Фото: администрация г. Кемерово

В субботу, 14 октября, в Кемерове будет открыт для движения транспорта построенный в этом году участок улицы Пролетарской. Об этом сообщил и.о. главы города Дмитрий Анисимов.

Участок дороги от улицы Федоровского до улицы Автозаводской протяженностью 640 метров стал чертырехполосным, там появились тротуар с велодорожкой. Кроме того, заново были проложены инженерные сети, включая связь и ливневую канализацию, а на пересечении с Автозаводской улицей - заменены трамвайные пути и контактная сеть. При этом строителям удалось сохранить все 340 елей, высаженных вдоль дороги.

После ремонта на новом участке установили четыре светофора (на пересечениях с улицами Федоровского и Автозаводская, а также в районе кадетского училища МЧС и строящегося детского сада), также появились остановочные павильоны (в ноябре через новый участок улицы будет запущен автобусный маршрут №35).

Фото: администрация г. Кемерово

Ремонт был проведен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».