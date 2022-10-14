Многопрофильная больница в кузбасском городе готова к открытию на 95%

Фото: АПК.

Многопрофильная больница в Междуреченске готова к открытию на 95%. Администрация правительства региона отмечает, что открытие намечено на конец года.

Так, первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Илья Середюк проверил ход строительства больницы. Он оценил степень готовности помещений основного стационарного корпуса, поликлиники, диагностического блока, а также благоустройство территории.

Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что многопрофильная больница в Междуреченске - объект, который входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Более 2,7 миллиарда рублей вложено в строительство и оснащение медучреждения. Комплекс будет включать в себя стационар и поликлинику, где более 100 тысяч жителей южной агломерации региона смогут получать рядом с домом качественную медпомощь, не выезжая в Новокузнецк.

В новом комплексе будут работать 366 врачей и 875 специалистов среднего медперсонала. К открытию больницы в ней будут работать 912 человек. Трудоустройство продолжается: требуются врачи по специальностям: травматология, хирургия, неврология. Также отмечено, что на 186 койко-мест и 800 посещений в смену рассчитан комплекс многопрофильной больницы в Междуреченске. Стационар объединит 10 отделений, которые сейчас находятся в разных частях города. Кроме того, откроют новое отделение хронического гемодиализа.