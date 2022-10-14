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Происшествия14 октября 2022 11:23

Кузбассовца с 68 неоплаченными штрафами поймали на трассе, благодаря высоким технологиям

Мужчину помог выявить новый комплекс «Паутина»
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Злостного нарушителя помог выявить новый комплекс «Паутина».

Злостного нарушителя помог выявить новый комплекс «Паутина».

Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

Во время проведения профилактической операции «Трасса», сотрудники ДПС Кузбасса на автомагистрали «Кемерово-Новокузнецк» остановили водителя автомобиля Toyota Corolla. Поводом для остановки стали данные нового программно-аппаратного комплекса «Паутина», который начали использовать инспекторы. Прибор показал, что проезжающая мимо дежурного экипажа машина на подмосковных номерах давно снята с учета. Но еще больший сюрприз ждал сотрудников ГИБДД при проверке водителя по базам данных: у мужчины оказалось 68 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более 35 тысяч рублей.

- Автовладельца привлекли к административной ответственности за нарушения правил регистрации транспортного средства. Сумма штрафа составила 800 рублей, - сообщили в УГИБДД по Кемеровской области. - Также решается вопрос о наказании автолюбителя за несвоевременную оплату штрафов за нарушения Правил дорожного движения.