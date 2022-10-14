Кузбассовца с 68 неоплаченными штрафами поймали на трассе, благодаря высоким технологиям

Злостного нарушителя помог выявить новый комплекс «Паутина». Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

Во время проведения профилактической операции «Трасса», сотрудники ДПС Кузбасса на автомагистрали «Кемерово-Новокузнецк» остановили водителя автомобиля Toyota Corolla. Поводом для остановки стали данные нового программно-аппаратного комплекса «Паутина», который начали использовать инспекторы. Прибор показал, что проезжающая мимо дежурного экипажа машина на подмосковных номерах давно снята с учета. Но еще больший сюрприз ждал сотрудников ГИБДД при проверке водителя по базам данных: у мужчины оказалось 68 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более 35 тысяч рублей.

- Автовладельца привлекли к административной ответственности за нарушения правил регистрации транспортного средства. Сумма штрафа составила 800 рублей, - сообщили в УГИБДД по Кемеровской области. - Также решается вопрос о наказании автолюбителя за несвоевременную оплату штрафов за нарушения Правил дорожного движения.