В ГИБДД Кузбасса предупредили об опасности на дорогах

Синоптики прогнозируют 15 октября ночью и утром местами туманы, дымки. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса призвала автомобилистов быть внимательнее.

Так, в условиях недостаточной видимости необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, а также включить внешние световые приборы. Кроме того, нужно избегать маневров и отказаться от гаджетов, которые отвлекают от дороги.

Пешеходам в таких условиях важно дополнительно обозначить себя: рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде и сумках. Прежде, чем переходить дорогу, нужно убедиться, что водители видят вас.