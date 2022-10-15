В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который вовлек в преступный бизнес подростков

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке полицейские поймали на краже молодого мужчину и двух подростков, в отношении них возбуждены уголовные дела. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что трое молодых людей похитили из магазина банку кофе. Полицейские вскоре задержали подозреваемых - ими оказались 19-летний молодой человек и два подростка 16-ти и 13-ти лет. Выяснилось, что молодые люди пришли в продуктовый магазин специально, чтобы украсть и затем перепродать товары.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Кроме того, в отношении 19-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления.