В Кузбассе задержали автомобилистку, которая сбила пешехода и скрылась

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинске-Кузнецком задержали автомобилистку, которая сбила пожилую женщину, переходящую дорогу и скрылась с места ДТП. Об этом рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла днем в четверг, 13 октября, на улице 7 Ноября. По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ-212140 наехал на 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, затем столкнулся с автобусом Нефаз и после уехал.

Пострадавшая пенсионерка получила легкие травмы, ей была оказана разовая медицинская помощь.

Полицейские задержали автомобилистку - ею оказалась 38-летняя местная жительница. У женщины имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования она отказалась.

В отношении нарушительницы были составлены три административных протокола. Женщине грозит штраф в размере 35 тысяч рублей, лишение водительских прав, а также арест на срок до 15 суток. Машину горожанки поместили на специализированную стоянку.