В Кемерове начали подготовку к масштабному строительству инженерных коммуникаций на месте частного сектора

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

На Гвардейской улице в заискитимской части Кемерова начали готовить площадку под склад материалов для предстоящего строительства инженерных сетей. Об этом рассказал и. о. главы города Дмитрий Анисимов.

По его словам, строительство инженерных коммуникаций на месте сносимого частного сектора начнется в ближайшее время. Подрядчикам предстоит строить сети тепло-, электро- и водоснабжения, а также канализацию и ливневку.

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Сейчас на улице Гвардейской ведется подготовка площадки, где будут храниться строительные материалы, разместятся строительный городок и штаб по реализации комплексного развития территории. Сюда уже проведено электричество, организовано видеонаблюдение.