Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем отца

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В России День отца отмечают в третье воскресенье октября - соответствующий указ подписал президент России в 2021 году. Губернатор Кузбасса отмечает, что данный праздник не только подчеркивает ответственность главы семьи за ее благополучие, но и способствует сохранению традиционных духовных ценностей и опыта поколений.

Сергей Цивилев сообщает, что в Кузбассе живут сильные духом мужчины, которые вносят бесценный вклад в развитие крупнейшего индустриального региона. Так, в 2021 году провели первый Всекузбасский форум отцов, а также впервые при уполномоченном по правам ребенка создали Региональный совет отцов, объединивший активных жителей из всех муниципалитетов.

Губернатор Кузбасса пожелал отцам всегда оставаться крепкой опорой для семей, надежным ориентиром для детей, а также здоровья, мира и благополучия.