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Общество16 октября 2022 4:21

В кузбасском городе построят школу с бассейном за 2,4 млрд рублей

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Администрация города Кемерово.

Фото: Администрация города Кемерово.

В Калтане планируют построить общеобразовательную школу, рассчитанную на тысячу учащихся. Минстрой Кузбасса посредством электронного аукциона ищет подрядчика для строительства.

Согласно данным портала госзакупок, комплекс будет состоять из двух зданий - трехэтажного корпуса школы и бассейна. Объект будет располагаться по адресу: ул. Калинина, № 38, 40. Начальная цена контракта составляет 2 444 747 074 рубля. Заявки на участие в аукционе можно подать до 1 ноября 2022 года.

Выполнить работы по строительству и благоустройству подрядная организация должна будет до 30 ноября 2024 года.