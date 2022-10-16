Более 50 человек спасли при пожаре в общежитии в Кемерове

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Кировском районе Кемерова 15 октября в 20.20 произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном доме на улице 40 лет Октября. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в подъезде наблюдалось плотное задымление, из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений. Самостоятельно успели эвакуироваться сорок жильцов. По лестничным маршам были спасены сорок пять человек и семь человек спасли при помощи автолестницы.

В результате пожара в трех квартирах обгорели стены, пол, мебель, бытовая техника и вещи б/у. Общая площадь пожара составила 24 кв.м. Возгорание ликвидировали в 20.54. Всего в тушении от МЧС России были задействованы 37 человек и 12 единиц техники.