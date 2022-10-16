В Кемерове произошло жесткое ДТП на Ленинградском проспекте

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В Кемерове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал водитель иномарки. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что 15 октября в 23.05 произошло ДТП на проспекте Ленинградском.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda двигался по проспекту Ленинградскому и не справился с управлением, съехал с дороги, наехал на опору освещения и опрокинулся. В автоаварии пострадал 40-летний водитель иномарки. Он получил травмы, его госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам примут решение в соответствии с законодательством.