В Кузбассе неизвестный порезал шины у десятка припаркованных автомобилей

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В Прокопьевске полицейские устанавливают личность злоумышленника, повредившего шины колес 10 автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что накануне неизвестный повредил шины на припаркованных автомобилях во дворах домов в Рудничном районе и в районе Тырган. Правоохранители установили, что повреждения колес автотранспорта совершены путем пореза острым предметом.

Сейчас полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции просят откликнуться свидетелей, сообщить об этом по телефонам 8 (3846) 61-19-18, 61-20-02, 02 (102 - с мобильного).