В Кузбассе пропавшую 17-летнюю девушку нашли мертвой

Фото: архив "КП"

В Кемерове нашли погибшей 17-летнюю девушку, поиски которой были объявлены на прошлой неделе. Об этом сообщили в ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Несовершеннолетняя кемеровчанка исчезла 8 октября. Спустя несколько дней в соцсетях была опубликована ориентировка на пропавшую. Девушку искали полиция и волонтеры. Тело погибшей было найдено в воскресенье, 16 октября.

- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали волонтеры на своей странице во «ВКонтакте».

Обстоятельства обнаружения подростка не сообщаются.