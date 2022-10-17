Жителя Кузбасса приговорили к пяти годам колонии за «пьяное» ДТП, в котором погибла его бывшая жена

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мариинске 44-летнего водителя приговорили к пяти годам колонии за ДТП, в результате которого погибла его супруга. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Мужчина после возвращения с вахты в течение двух дней пил и в нетрезвом виде сел за руль. При этом прав у него не было. В машине также находилась бывшая жена мужчины и его знакомый. На проселочной дороге автомобилист не справился с управлением, и машина опрокинулась. Его супруга, не пристегнутая ремнем безопасности и находившаяся в момент ДТП на переднем пассажирском сиденье, погибла. Сам водитель травмировался незначительно, а спавший на заднем сидении автомобиля пассажир вообще от госпитализации отказался.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и искренне раскаялся в содеянном. Погибшая хоть и была его бывшей супругой, но они продолжали проживать одной семьей.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств - несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Кроме того, мать погибшей заявила, что зять должен понести наказание, но не связанное с реальным лишением свободы.

В итоге жителя Мариинска приговорили к пяти годам колонии-поселения, а также лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.