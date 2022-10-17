В Кемерове отменили еще две маршрутки

Фото: архив "КП"

С сегодняшнего дня в Кемерове перестали ходить еще две маршрутки - №№ 5т и 6т. Об этом напомнили в пресс-службе городской администрации.

Путь следования данных маршруток на 90% дублировался другим городским транспортом. Поэтому вместо них на линии выпустили дополнительные рейсы автобусов. Так, с 10 октября три рейса добавлено на маршрут № 81 «Д/п «Комсомольский» - Ж/д вокзал» и пять - на маршрут № 49 «Д/п Комсомольский - АО «Токем». Теперь в будни по каждому из этих маршрутов ходят семь автобусов, в выходные - пять.

Кроме того, с прошлой недели увеличено количество рейсов по маршруту № 111 «Д/п «Комсомольский» - АО «Токем» - с 61 до 70.