В Кузбассе прошел фестиваль «Казачьи байки»

16 октября в Центре казачьей культуры «ЛАД» в деревне Пор-Искитим прошел региональный устно-поэтический и музыкальный фестиваль-конкурс «Казачьи байки», посвященный Году культурного наследия народов России.

В мероприятии приняли участие десятки коллективов и солистов из Анжеро-Судженского, Яйского, Юргинского, Кемеровского, Таштагольского, Гурьевского, Чебулинского и Промышленновского округов. Артисты поведали зрителям казачьи байки, сказы и легенды, а также показали музыкально-театрализованные представления. По итогам фестиваля-конкурса все участники были награждены дипломами Лауреатов.

В конкурсе приняли участие артисты муниципальных центров казачьей культуры, отдельные солисты и самодеятельные творческие коллективы