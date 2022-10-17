В Кемерове автомобиль сбил мужчину на электросамокате

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В воскресенье в Кемерове произошло ДТП с участием электросамоката. Подробности дорожного происшествия корреспонденту «Комсомолки» рассказали в городской ГИБДД.

Авария произошла на стоянке в районе дома 66 Б по проспекту Ленина. 44-летняя женщина за рулем автомобиля Honda начала движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбила проезжавшего на электросамокате 37-летнего мужчину. В результате столкновения мужчина получил травмы, сейчас он находится на стационарном лечении.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и убедится в безопасности маневра перед его совершением.