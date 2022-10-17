В Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Фото: ОГИБДД по г. Кемерово.

Утром во вторник, 18 октября, инспекторы ГИБДД проведут в Кемерове массовые рейды. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС будут проверять, правильно ли автолюбители перевозят детей-пассажиров. Рейдовые мероприятия будут организованы вблизи образовательных организаций в разных районах города.

В ГИБДД напомнили, что водители должны использовать автокресло при перевозке детей до 12 лет спереди и до семи лет на заднем сидении. За нарушение полагается штраф в размере трех тысяч рублей

- От лица кемеровской Госавтоинспекции призываю автомобилистов не рисковать детскими жизнями и, помимо правил их перевозки, соблюдать скоростной режим, чтобы суметь вовремя предотвратить печальные последствия ДТП, - сказал заместитель начальника ОГИБДД по г. Кемерово Сергей Белов.