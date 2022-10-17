Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 17 по 21 октября. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 17 по 21 октября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 17 октября, в понедельник, будет принимать вопросы жителей региона Евгений Рюмин - начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-52-82. 18 октября, во вторник, можно обратиться к Сергею Лысенко - начальнику управления ветеринарии Кузбасса, по телефону 8 (3842) 28-95-29.

В среду, 19 октября, примет обращения жителей региона Елена Федюнина - министр социальной защиты населения Кузбасса, телефон 8 (3842) 75-85-85. Также в этот день на вопросы кузбассовцев ответит Дмитрий Беглов - министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

В четверг, 20 октября, будет общаться с гражданами Сергей Добрыдин - начальник архивного управления Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 58-30-56.

В пятницу, 21 октября, ответит на вопросы жителей Сергей Высоцкий - министр природных ресурсов и экологии Кузбасса, телефон 8 (3842) 58-55-56.