Понедельники станут приятными с Tele2

Воспользоваться предложением может любой абонент

Оператор мобильной связи Tele2 вновь запускает проект «Понедельники». Клиенты компании получат скидки и подарки, которые сделают начало рабочей недели по-настоящему приятным.

«Понедельники Tele2» – часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой компания не просто предоставляет бонусы, а делает действительно полезные подарки. Tele2 предлагает клиентам иначе взглянуть на рутинные вещи, превратив свои понедельники в приятные дни. Так, в первый день недели пользователям Tele2 станут доступны бесплатный кофе, скидки на билеты, поездки в такси, покупки в супермаркетах, заправку автомобиля, онлайн-курсы, а также доступ к каталогам фильмов и книг.

Впервые акция «Понедельники» прошла в 2018 году в Москве. Она сразу стала популярной у клиентов, и поэтому география проекта быстро расширялась. Вскоре жители многих других российских городов встречали понедельники с кофе и другими подарками от оператора. В этом году акция проходит во всех регионах присутствия оператора. Помимо этого, увеличилось количество партнеров. Компания будет делать понедельники приятными совместно со «Вкусно – и точка», Kassir.ru, Яндекс Заправки, Яндекс Go, Wink, «Перекресток», «Лента», «ЛитРес», Skillbox и др.

Воспользоваться предложением может любой абонент оператора каждый понедельник с 17 октября по 21 ноября 2022 года. Чтобы получить подарок, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

Партнерский материал.