Фото: АПК.

Школьники и студенты Кузбасса пишут письма участникам СВО на Донбассе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В образовательных организациях региона сегодня проходят «Уроки мужества» в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Свою поддержку участникам специальной военной операции в пожеланиях и рисунках выражают школьники, студенты колледжей, активисты юнармейских и поисковых объединений, воспитанники кадетских классов.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева отметила, что эти искренние письма несут в себе заряды добра, тепла и уважения к защитникам Родины. Также уточняется, что каждый школьник и студент сам решает, что будет в послании, каких-либо образцов, бланков и правил для создания письма нет.

Кроме того, для военнослужащих Российской Армии сделали куклы-обереги «Ангел счастья» воспитанники детского дома «Надежда» села Верх-Тайменка. В ближайшее время поделки передадут кузбасским мобилизованным ветераны «Боевого братства» Юрги.