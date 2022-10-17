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В Кузбассе на выходных произошло пять пожаров в многоэтажках, а всего с начала месяца сотрудники МЧС 18 раз привлекались для ликвидации возгораний в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основными причинам пожаров стали неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности во время использования электроприборов. Во время тушения возгораний спасатели вывели из огня в общей сложности 90 человек. К сожалению, были и летальные случаи.

Специалисты напомнили, что при обнаружении признаков горения нужно как можно быстрее сообщить о происшествии в пожарную охрану по номеру «101» или «112». После этого необходимо позаботиться о своей безопасности. Подробнее о том, как ввести себя во время пожара, читайте в материале «Комсомолки».