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Общество17 октября 2022 6:52

В Кузбассе трудоустраивают прибывших из ДНР, ЛНР и Украины

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В Кузбассе трудоустраивают прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает администрация правительства региона.

На сегодняшний день служба занятости Кузбасса помогла трудоустроиться в организации и на предприятия региона 40 специалистам, прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины. Им подобрали работу с учетом предыдущего опыта, профессиональных навыков и знаний.

Министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин отмечает, что гражданам, прибывшим из Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины, доступны 50 тысяч свободных рабочих мест. Региональная служба занятости проводит адресную работу с такими клиентами.