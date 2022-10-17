Фото: АПК.

В Кузбассе трудоустраивают прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает администрация правительства региона.

На сегодняшний день служба занятости Кузбасса помогла трудоустроиться в организации и на предприятия региона 40 специалистам, прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины. Им подобрали работу с учетом предыдущего опыта, профессиональных навыков и знаний.

Министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин отмечает, что гражданам, прибывшим из Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины, доступны 50 тысяч свободных рабочих мест. Региональная служба занятости проводит адресную работу с такими клиентами.