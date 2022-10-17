Житель Кузбасса вместо заказанных по интернету биноклей получил сахар

Фото: архив "КП"

Житель Прокопьевска получил посылку с сахаром вместо биноклей, которые он заказал в интернет-магазине. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

40-летний местный житель решил приобрести на одном из сайтов партию оптических устройств. После обсуждения условий сделки он перевел продавцу 120 тысяч рублей. В ответ мужчина получил от продавца трек-номер для отслеживания посылки, а также фотографии заказа. Однако при получении посылки житель Прокопьевска обнаружил внутри вместо биноклей три коробки с сахаром-рафинадом. Вскоре продавец удалил свой аккаунт и заблокировал номер телефона. Кузбассовец понял, что стал жертвой афериста, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенника. Возбуждено уголовное дело.